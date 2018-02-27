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Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi.

İHA | 27.02.2018 - 22:02..
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Suriye’den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye’ye sızmaya çalışan bir PKK’lı terörist tespit edildi.

TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

ÇATIŞMADA ÖLDÜ

Terör örgütü mensubunun Türkiye’ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.

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