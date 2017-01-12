Suriye'den Türkiye'ye yasadışı geçenler yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dün gerçekleştirilen günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 223 kişi ile Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı biçimde geçmeye çalışan beş kişi yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye 3, İran'dan Türkiye'ye yedi kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alındı. Ayrıca, 2 bin 967 adet cep telefonu ele geçirildi.