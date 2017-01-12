taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
79.476
USD
3,8429
EURO
4,0889
ALTIN
148,74
PETR
55,3600

Suriye'den Türkiye'ye yasadışı geçenler yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 223 kişinin yakalandığı bildirildi.

  1. Haberler
  2. Dünya

e

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dün gerçekleştirilen günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 223 kişi ile Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı biçimde geçmeye çalışan beş kişi yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye 3, İran'dan Türkiye'ye yedi kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alındı. Ayrıca, 2 bin 967 adet cep telefonu ele geçirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

106
Davutoğlu, Rus uçağını düşürenin FETÖ'cü olmadığını söyledi

Davutoğlu, Rus uçağını düşürenin FETÖ'cü olmadığını söyledi

382
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

392
Enis Berberoğlu’yla Bozdağ’ın görüşmesi görüntülendi

Enis Berberoğlu’yla Bozdağ’ın görüşmesi görüntülendi

62
Davutoğlu Darbe Komisyonu'na 71 sayfa yanıt gönderdi

Davutoğlu Darbe Komisyonu'na 71 sayfa yanıt gönderdi

74
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

186
TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM