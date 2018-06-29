Suriye'den Ürdün'e roket mermisi

Bölge sakinlerinden Casir el-Mısri, yaptığı açıklamada, Suriye'den atılan bir roket mermisinin ailesine ait tarlaya düştüğünü söyledi

HAFİF YARALANMALAR OLDU

Mısri, güvenlik güçlerine durumu bildirmelerinin ardından aynı bölgeye dört roket mermisinin daha isabet ettiğini aktardı. Casir el-Mısri, mermilerin parçalarının bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçlarda hasara yol açtığını sözlerine ekledi.

20 HAZİRAN'DA OPERASYON YAPILMIŞTI

ABD'nin uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.