Suriye'den yapılan taciz ateşine misilleme

Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG denetiminde olan Kilis'e komşu Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinden dün saat 21.30 sıralarında sınırdaki Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk ve Özgün Suriye Ordusu askerlerine doçkayla taciz ateşi açıldı.

HEDEFLER TOP ATIŞLARIYLA İMHA EDİLDİ

Kimsenin yaralanmadığı ve herhangi bir zayiatın olmadığı olayın ardından sınırda konuşlu birlikler tarafından ateşin açıldığı bölgeye uluslararası angajman kuralları kapsamında misilleme yapıldı ve hedefler top atışlarıyla imha edildi.

TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekatı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde Doçka silahı ile yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler imha edilmiş/etkisiz hale getirilmiştir."