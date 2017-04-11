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Suriyeli 100 kişilik grup El Bab'a döndü

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'dan temizlenmesinden sonra, Suriyeliler evlerine dönmeye başladı.

11.04.2017 - 16:41
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Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği Halep'in Bab ilçesinden göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Suriyeli, işlemlerinin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli 100 kişilik grup El Bab'a döndü

Suriyeli Ahmet Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Suriye'de kalan birçok yakınıyla irtibatının kesildiğini ifade eden Hüseyin, terör örgütlerinden arındırılan Bab'a bu nedenle geri dönmeye karar verdiğini anlattı.

Suriyeli 100 kişilik grup El Bab'a döndü

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