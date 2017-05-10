Suriyeli 2 kardeş kanalizasyon kokusundan zehirlendi

Mersin’de Suriyeli 2 kardeşin banyoda kanalizasyondan gelen ağır koku sonucu zehirlenmesi, mahalle halkını sokağa döktü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağır kokunun, fabrikaların atık sularını kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını belirleyerek önlem aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

MESKİ adına bölgede inceleme yapan çevre mühendisi Ömer Cerit, ağır kokudan fabrikaların atık sularını kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını söyledi. Gerekli önlemlerin alındığını belirten Cerit, "Düşük PH değerine sahip sular, evsel atık gibi normal değere sahip sularla buluştuğunda gaz çıkışı meydana gelir. Kişilerin zehirlenmesi de bundan dolayıdır. Gerekli yerlerden numuneler aldık ve ölçümler yaptık. Fabrikalardan kaçak olabilecek noktaları tespit edip kapattık. İncelemelerin ardından kaynak tespit edilip gereken yapılacak." diye konuştu.