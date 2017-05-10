taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.289
USD
3,5975
EURO
3,9105
ALTIN
141,51
PETR
49,1700

Suriyeli 2 kardeş kanalizasyon kokusundan zehirlendi

Bu olay mahalleliyi sokağa döktü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri önlem aldı.

10.05.2017 - 13:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

ss

Mersin’de Suriyeli 2 kardeşin banyoda kanalizasyondan gelen ağır koku sonucu zehirlenmesi, mahalle halkını sokağa döktü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağır kokunun, fabrikaların atık sularını kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını belirleyerek önlem aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

MESKİ adına bölgede inceleme yapan çevre mühendisi Ömer Cerit, ağır kokudan fabrikaların atık sularını kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını söyledi. Gerekli önlemlerin alındığını belirten Cerit, "Düşük PH değerine sahip sular, evsel atık gibi normal değere sahip sularla buluştuğunda gaz çıkışı meydana gelir. Kişilerin zehirlenmesi de bundan dolayıdır. Gerekli yerlerden numuneler aldık ve ölçümler yaptık. Fabrikalardan kaçak olabilecek noktaları tespit edip kapattık. İncelemelerin ardından kaynak tespit edilip gereken yapılacak." diye konuştu.

Suriyeli 2 kardeş kanalizasyon kokusundan zehirlendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

100
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

344
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

176
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

129
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

33
Yerli hava füzesi Göktuğ

Yerli hava füzesi Göktuğ

80
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM