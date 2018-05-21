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Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi

Manisa'da, 2 katlı bir evde çıkan yangında evin üst katında uyuyan iki kardeş kurtarılamadı. Kurtarma çalışmalarını izleyen babanın çaresizliği ise yürekleri dağladı.

DHA | 21.05.2018 - 08:14..
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Salihli ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında, Suriyeli, 2 çocuklu Riyad- Hinit Abdülaziz çiftine ait evde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında alevler, evin içindeki ahşap merdiven ve yanıcı diğer eşyalar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi

BABA, ÇARESİZLİKLE ÇOCUKLARINI BEKLEDİ

Alevleri gören komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. Alt katta uyuyan ve son anda alevleri fark edip, kendisini dışarı atarak, canını kurtaran Riyad Abdülaziz (35), 2 çocuğunun üst katta uyuduğunu belirterek, çaresizlik içinde beklemeye başladı.

Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi

Alevler tüm evi sardığı için içeri giremeyen Abdülaziz, bu sırada gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını çaresizce izledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, Rudeyna (2) ve ağabeyi Muhip Abdülaziz'in (3) cansız bedenlerine ulaştı.

Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi

ANNE EVDE BULUNMUYORDU

İki kardeşin cenazeleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Hinit Abdülaziz'in ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruştuma başlatan polis, çocuklarını kaybeden Riyad- Hinit Abdülaziz çiftnin ifadelerine başvurdu.

Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi



Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi



Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi

Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi

Suriyeli 2 kardeş yangında can verdi

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