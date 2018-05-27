1 Muharrem İnce de seçmene 'tatile gitme' uyarısına başladı Her seçim döneminde CHP'liler adalara, plajlara akın ediyor, oy kullanmaya gitmiyordu. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yaptığı uyarıları bu kez Muharrem İnce yapmaya başladı: Sakın tatile gitmeyin...

2 Bir haftada 49 terörist öldürüldü 18-24 Mayıs tarihleri arasında yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.

3 Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı Antalya'nın Kumluca ilçesinde Suriyeli 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

4 Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk Antakya'da basılan, Roma imparatoru kuzenler Valentinian II ve Valens'in portrelerinin yer aldığı altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

5 Yeni Kömürhan Köprüsü'nün yüzde 82'si tamamlandı Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneydeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip "Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu" tamamlanmasına az kaldı.

6 Van'da kaçak avcılıkla mücadele Van'ın Edremit ilçesinde kaçak avlanılan bir ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi, 3 kişiye yaklaşık 4 bin lira para cezası kesildi