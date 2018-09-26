Suriyeli 600 binin üzerinde öğrenci ders başı yaptı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2018 verilerine göre 1 milyon 47 bin eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun kademeli olarak resmi okullara kaydedilmesi çalışmaları devam ediyor.

Türkiye genelindeki 282 geçici eğitim merkezinde 100 bin 678 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temelli eğitim görüyor.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin Türk eğitim sistemine entegre edilmesi politikası kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim dönemi itibarıyla Suriyeli çocukların resmi okullara yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

KAYIT ZORUNLULUĞU

Bu kapsamda birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilerinin resmi okullara kayıtları zorunlu tutuldu. Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ara sınıf öğrencilerinin de yoğun Türkçe eğitimine tabi tutularak bir üst sınıfta resmi okullara kaydedilmesi için karar alındı.

EĞİTİME ERİŞİMİ SAĞLAYAN SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2018 verilerine göre, 1 milyon 47 bin olan eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun kademeli olarak MEB'e bağlı resmi okullara kaydedilmesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 8 Haziran 2018 itibarıyla kitlesel göçle Türkiye'ye gelen 610 bin 278 öğrencinin eğitime erişimi sağlandı.

Yeni eğitim öğretim döneminde de 600 binin üzerinde Suriyeli öğrenci ders başı yaptı. Bu yıl resmi okullara kayıtlarda, Eylül 2018 verilerine göre yüzde 100 artış sağlandı.

ARTIK GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILMAYACAK

Yeni eğitim öğretim döneminde geçici eğitim merkezi açılmayacak. Eylül 2017 verilerine göre 370 olan geçici eğitim merkezi sayısı 282'ye düşürüldü.

Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ara sınıf öğrencilerinin ise yoğun Türkçe eğitimine tabi tutularak bir üst sınıfta resmi okullara kaydedilmesi için karar alındı.

Bu kapsamda 21 ildeki 282 geçici eğitim merkezinde 100 bin 678 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görüyor.

YOĞUN ŞEKİLDE TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR

Suriyelilere yönelik Türkçe öğretimi ve Uyum Süreci Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki Suriyeli öğrencilere Türk dilinin öğretilmesi ve yaşadıkları psikososyal sorunların giderilmesi amacıyla halk eğitimi merkezleri aracılığıyla Türkçe kursları veriliyor.

E-yaygın verilerine göre, 2016'da toplam 80 bin 124, 2017'de 55 bin 719, 2018 yılının ağustos ayı itibarıyla da 30 bin 366 Suriyeli kursa katıldı.

Ayrıca Bakanlığın yürüttüğü "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" kapsamında 390 bin Suriyeli çocuğa yönelik Türkçe eğitimi vermek üzere 5 bin 600 Türkçe öğreticisi ile 500 rehberlik ve psikolojik danışman, 100 Arapça eğiticisi görevlendirildi. Okullarda 900 temizlik ve 300 güvenlik personeli görev aldı.

GÖNÜLLÜ EĞİTİCİ VERİLERİ

Eylül 2018 itibarıyla geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere 12 bin 838 gönüllü Suriyeli eğitici destek veriyor.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 ilde toplam 20 bin 500 gönüllü Suriyeli eğiticiye üç aşamada temel pedagojik bilgileri içeren hizmet içi eğitim düzenlendi.

MEB, örgün eğitim faaliyetlerinin yanında Suriyelilere yönelik Türkçe öğretimi başta olmak üzere yüzlerce alanda halk eğitim merkezleri bünyesinde kurslar düzenliyor.

2015'ten bu zamana kadar mesleki ve teknik kurslara 60 bin 921, genel kurslara 364 bin 850 olmak üzere toplamda 425 bin 771 Suriyeli kursiyer katılım sağladı.