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Suriyeli acemi hırsız asansör boşluğuna düştü

Adana'da hırsızlık amacıyla bir tekstil firmasına giren Suriyeli, asansör boşluğuna düştü.

30.04.2017 - 17:34
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Olay saat 16:00 sıralarında Adana merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Kocavezir Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, bir iş hanının çatısından pazar olması nedeniyle kapalı olan bir tekstil firmasının 4 katlı binasının çatısına geçti.

Hırsızlık amacıyla asanbör boşluğundan binaya girmek isteyen Suriyeli, dengesini kaybedince asansör boşluğuna düştü.

Suriyeli acemi hırsız asansör boşluğuna düştü

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Yaklaşık 20 metreden beton zemine çakılan ve yaralanan Suriyeli, bağırarak yardım istedi. Güvenlik görevlisi asansör boşluğundan ses geldiğini duyup kapıyı açtığında yaralı Suriyeliyi görünce güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi.

Suriyeli acemi hırsız asansör boşluğuna düştü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Suriyeli'yi güçlükle asansör boşluğundan çıkardı. Suriyeli hırsız, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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