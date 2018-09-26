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Suriyeli Ahmed'in kalp damaları Türkiye'de açıldı

Suriye'deki kısıtlı imkanlar nedeniyle kalp damarları açılamayan Ahmed el-Ahmed, Türkiye'de geçirdiği bypass sonrası sağlığına kavuştu.

AA | 26.09.2018 - 06:44..
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Terör örgütü PKK'nın baskınlarından dolayı 3 yıl önec Tel-Rifat'tan Azez'e göç eden Ahmed el-Ahmed'in imdadına Türk doktorlar yetişti.

Suriyeli Ahmed'in kalp damaları Türkiye'de açıldı


4 GÜNDE SAĞLIĞINA KAVUTU

Türkiye'nin verdiği destekle kurulan bir hastanede tedavi altına alınan Ahmed'e yapılan anjiyoda damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Ahmed, teşhisin ardından yapılan müdahaleye rağmen kalp damarlarındaki tıkanıklık giderilemeyince Türkiye'ye sevk edildi.

Türkiye'deki 4 günlük tedavi neticesinde sağlığına kavuşan Ahmed, taburcu olacağı günü bekliyor.

Suriyeli Ahmed'in kalp damaları Türkiye'de açıldı

"TÜRK DOKTORLARINA DUA EDİYORUM"

Ahmed yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Suriye'de zor günler geçirdiğini belirtti.

Yürürken bile yorulduğunu ve göğsünde dayanılmaz ağrıları olduğunu ifade eden Ahmed, Türkiye'nin destekleriyle Azez'de kurulan bir hastaneye gittiğini, orada yapılan müdahaleye rağmen bazı damarlarının açılmadığı için Türkiye'ye sevk edildiğini söyledi.

Türkiye'ye gelmesinin ardından Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını anlatan Ahmed, şöyle devam etti:

"Burada ameliyat oldum, şimdi durumum çok iyi. Allah'a şükürler olsun artık iyileşiyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun, Türk doktorlarına dua ediyorum. Buradaki tüm hastalara Allah şifa versin. Burada benimle çok ilgilendiler. Hep söylüyorlardı ancak ben bu kadarını beklemiyordum."

Suriyeli Ahmed'in kalp damaları Türkiye'de açıldı


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