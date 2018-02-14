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Suriyeli aile PYD zulmünü anlattı

Suriye'de, terör örgütü PYD/PKK'nın baskılarından kurtulmak için ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Halil Muhammed, örgüt üyelerinin evleri basıp gençleri zorla alıkoyduklarını söyledi.

AA | 14.02.2018 - 11:17..
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QWEQ

Ülkesindeki iç savaştan önce Kamışlı kırsalında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Halil Muhammed, iki evliliğinden 12 çocuğu bulunduğunu, bunlardan 6'sının işitme engelli olarak dünyaya geldiğini belirtti.

PYD/PKK'NIN KEYFİ UYGULAMALARI

Yaşadıkları bölgenin PYD/PKK'nın kontrolüne geçmesinin ardından eşi ve 3'ü engelli 6 çocuğuyla Türkiye'ye sığındıklarını, günlerce yiyecek olmadan, zor şartlarda sınırı geçerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldiklerini anlatan Muhammed, şöyle konuştu:

"Önce Esed, sonra DEAŞ, son olarak da PYD/PKK'nın keyfi uygulamalarına dayanamadık. Ailemin bir kısmını mecburen köyde bırakmak zorunda kaldım. 3'ü engelli 6 çocuğumla geldiğimiz Akçakale'de boş bir arazide hayırsever insanların yardımıyla kurduğumuz çadırda yaşamaya başladık. PYD/PKK'nın baskıları diğer çocuklarımla bizi ayırdı. Bize yer veren ve yardımlarını esirgemeyen Türk halkından Allah razı olsun."

"OĞULLARIMIZI İSTEDİLER"

PYD/PKK'nın baskılarına maruz kaldıklarını ve terör örgütünün iki oğlunu zorla silah altına almak istediğini belirten Muhammed, şunları söyledi:

"Bu teröristler ailemi paramparça etti. Çocuklarımın bir kısmı Suriye'de, bir kısmı yanımda bir kısmı da başka yerlerde. PYD/PKK evleri tek tek arayarak gençleri alıp zorla götürüyor. İki oğlum kaçınca engelli kardeşlerine bakmak için 17 yaşında bir oğlum mecburen köyde kaldı ancak PYD/PKK sık sık evimizi basarak oğlumu almak istiyor. O da PYD/PKK saflarına katılmamak için samanlık ve ahır gibi yerlerde saatlerce saklanmak zorunda kalıyor. Aklım hep Suriye'deki eşim ve çocuklarımda ama elimden bir şey gelmiyor. Onlar da artık PYD/PKK'nın baskılarına dayanamıyor ve Türkiye'ye gelmek istiyor ama çıkmalarına izin verilmiyor."

DESTEK BEKLİYORLAR

Çocuklarını çok özlediğini ancak ne gidebildiğini ne de onların Türkiye'ye gelebildiğini aktaran Halil Muhammed, "Artık birileri bu zulümlere 'dur' desin. Bölge PYD/PKK'dan temizlenirse koşa koşa evime dönerim." dedi.

Yanında bulunan işitme engelli 3 çocuğunu bir yardım kuruluşunun temsilcilerinin tedavi ettirdiğini ve çocuklara işitme cihazı takılmasına karar verildiğini anlatan Muhammed, cihaz takılması konusunda yardım beklediklerini ifade ederek, "Hayırsever insanlardan çocuklarıma yardımcı olmalarını istiyorum. Benim imkanım yok, bu nedenle zaten çadırda yaşıyorum." şeklinde konuştu.

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