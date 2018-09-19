Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 çocuk öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yangın çıktı. Saat 00:00 suların yangının çıktığı evde sadece çocuklar bulunuyordu. Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi.

3 ÇOCUĞU MAHALLELİ KURTARDI

Kısa sürede alevlerin sardığı evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını gören mahalleli binaya girerek içeride bulunan 5 çocuktan 3’ünü kendi imkanları ile çıkarttı.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evde çıkan yangın söndürülmesinin ardından ekipler tarafından binada inceleme başlatıldı.

Polis ekiplerince binada yapılan incelemede 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Binada yapılan olay yeri incelemelerinin ardından feci şekilde can veren çocukların cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binada söndürme çalışması başlatılırken, çevredeki vatandaşların kurtarmayı başardığı 3 çocuk, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çocukların ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.