Suriyeli aileyi dolandıranlara 18 yıl hapis istemi

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Necip Payam, Muhammet Muvaffak Sabuni, Ahmad Abdullah Ahmed Al Dulimi ve Salam Jaber hazır bulundu. Ayrıca Feysel İsa İdan ve eşi Fatima Casim El İdani de 'şikayetçi' sıfatıyla duruşmaya katıldı.

SANIK SAVUNMASINI YAPTI: ELİM ÇANTAYA DEĞMEDİ

Sanıklardan Necip Payam olay tarihinden iki ay önce sanıklardan Muhammet Muvaffak Sabuni ve Ahmad Abdullah Ahmed Al Dulimi ile Gaziantep'te Kumaşçı Halit İslam aracılığıyla tanıştığını anlatarak şunları söyledi:

“Sanıklardan Ahmad Abdullah Ahmed Al Dulimi bana Suriye'deki akrabalarının katledildiğini ve paralarının alındığını, 'Muhammet Alev' isimli bir şahsın bunları aldığını söyledi. Parayı alıp Türkiye'ye gelenlerin içinde bir tanıdıkları olduğunu ve o kişinin bu sanıkları arayarak parayı alanların Türkiye'ye gelmeleri durumunda haber vereceğini söyledi. Ben şikayetçileri tanımam. Ben de bu sanıklara 'Gaziantep'te esnafım, emniyette ve adliyede tanıdıklarım var. Bu para sizinse size ait olduğunu ispat ederseniz gider konuşuruz hakkınızı ararız' diye söyledim. Ahmad Abdullah Ahmed Al Dulimi paranın akrabalarına ait olduğuna dair delili olmadığını ancak parayı alan kişinin amcasının oğlunun şahitlik yapacağını söyledi. Ben de sanıklara bu işe karışmayacağımı söyledim. Bu görüşmeden iki ay geçti. Halit İslam telefonla aradı, sanıkların İstanbul'da olduklarını söyledi. Ben de olaydan 27 gün önce İstanbul'daydım. Bu sanıklar bana alacakları olduğunu belirttiklerinde gitmeyeceğimi söyledim. Ancak ısrar ettiler, para teklif ettiler. Onun üzerine savcılığa, emniyete giderek şikayetçi olmalarını tavsiye etmek yerine bu şekilde davranmak suretiyle hata ettim, pişmanım. Diğer sanıklarla birlikte eve girdim evden çıktıktan sonra kullandığım araçla Muhammet Muvaffak Sabuni ile birlikte ayrıldık. Suça konu çantayı ben almış değilim. Benim elim çantaya değmedi."

“ŞİKAYETÇİYİZ"

Şikayetçi Fatima Casim El İdani tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, duruşma salonunda sanıklardan Necip Payam, Muhammet Muvaffak Sabuni ve Salam Jaber'i teşhis etti. Olay nedeniyle kızı Sekine'nin psikolojisinin bozulduğunu ve sanıklarla karşılaşmamak için duruşmaya gelmediğini söyleyen İdani, Suriye'de de kuyumcu olduklarını ifade etti. Şikayetçi Feysel İsa İdan da 3 kilo 800 gram altının iade edildiğini, çalınan altının 5 kilodan fazla olduğunu söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

AVUKATLARI DURUŞMADA HAZIR BULUNMADIĞI İÇİN SAVUNMA YAPAMADILAR

Tutuklu sanıklardan Irak vatandaşı Ahmad Abdullah Ahmed Al Dulimi ve Suriye vatandaşı Salam Jaber avukatları duruşmaya katılmadığı için savunmasını yapamadı, diğer sanık Suriye vatandaşı Muhammet Muvaffak Sabuni'nin avukatı da savunma yapmak için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

18 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Diğer yandan olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık şüphelilerin “Gece vakti birden fazla kişi tarafından birlikte konutta yağma" ve “Nitelikli konut dokunulmazlığıö suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar ayrı ayrı hapisleri istedi.