Suriyeli aktivist anne ve kızının katiline müebbet

1 Sandıklara hapsolan danteller sokakla buluştu Bir dönem çeyiz sandıklarının olmazsa olmazı danteller, Polonyalı sokak sanatçısı NeSpoon'un marifetiyle sokakları süsledi.

2 UETD'nin Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı programı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı başlıklı bir program ve Çanakkale Anma Programı ile Avrupa'daki Türkleri bir araya getirecek.

3 Piyasadan silinmek üzere olan dizelin son kalesi Honda Önde gelen otomobil üreticileri binek araçlarında dizeli bir bir bitirirken, Honda yeni Civic'te dizel satışlarına güveniyor.

4 Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz Teröristlerden temizlenen köylerde büyük mutluluk yaşanırken, Afrinli Kürt bir kadının sitemi "Ne işimiz var Afrin'de" diyenlere cevap niteliğindeydi.

5 İzmir'de Macar liderin büstü açıldı Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın 170'inci yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Büyükelçiliği ve Macaristan İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile anma günü düzenlendi.

6 Cumhurbaşkanı: 3400 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.