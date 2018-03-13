Suriyeli aktivist anne ve kızının katiline müebbet

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Suriyeli anne ve kızın öldürülmesiyle ilgili 1 Ekim tarihinde tutuklanan Ahmet Bereket'in yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı.
BİRİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 2 MÜEBBET HAPİS
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde öldürülmüş olarak bulunan Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Bereket, ilk celsede “kasten öldürme” suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Duruşmada söz alan sanık, işlediği cinayetleri inkar ederek, olay günü maktülleri görmediğini söyledi