taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.532
USD
3,8602
EURO
4,7771
ALTIN
164,64
PETR
65,0600

Suriyeli aktivist anne ve kızının katiline müebbet

Suriyeli aktivist kadınla gazeteci kızının İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Bursa'da yakalanan A.B. bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezası aldı.

DHA | 13.03.2018 - 16:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Suriyeli anne ve kızın öldürülmesiyle ilgili 1 Ekim tarihinde tutuklanan Ahmet Bereket'in yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı.

Suriyeli aktivist anne ve kızının katiline müebbet

BİRİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 2 MÜEBBET HAPİS

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde öldürülmüş olarak bulunan Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Bereket, ilk celsede “kasten öldürme” suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Suriyeli aktivist anne ve kızının katiline müebbet

Duruşmada söz alan sanık, işlediği cinayetleri inkar ederek, olay günü maktülleri görmediğini söyledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kaçırılıp tecavüz edilen genç polis tarafından kurtarıldı
İstanbul Esenler’de kaçırıldıktan sonra ailesinden fidye istenen ve tecavüze uğrayan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu genç, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Telefondaki dolandırıcılara 5 bin lirasını kaptırdı
Antalya’da yaşayan inşaat işçisi, telefon üzerinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara kandı.
Uyuşturucu parası isteyince oğlunu öldüren babaya tahliye
İzmir'de, uyuşturucu parası istediği için oğlunu öldüren baba hakkında 15 yıl hapis cezası verilirken, kanser hastalığının 3. evresinde olması dolayısıyla tahliye edildi.
Kasımpaşa'da silahlı kavga: 3 yaralı
İstanbul Kasımpaşa'da, cenazede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Cadde üzerinde kovalamaca şeklinde devam eden saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

117
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

71
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

93
Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

55
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

80
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

402
TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM