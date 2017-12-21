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Suriyeli aktivistler Kerim bebek için harekete geçti

Abluka altındaki Suriye'nin Doğu Guta bölgesine yapılan topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, savaşın sembolü haline geldi.

AA | 21.12.2017 - 06:00..
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Doğu Guta'ya 14 Kasım'da başlayan topçu saldırıları hala devam etmekte. Rejim güçlerinin katlettiği bölgede hayata tutunmaya çalışan Kerim bebek için ise aktivistler harekete geçti.

Suriyeli aktivistler Kerim bebek için harekete geçti

1 AYLIKKEN ÖKSÜZ KALAN KERİM BEBEK İÇİN TOPLANDILAR

Rejim güçlerinin bombardımanında henüz 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek Suriye'deki iç savaşın sembollerinden biri oldu.

Sosyal medyada başlatılan kampanyayla savaşın mağdurlarda açtığı derin yaralara dikkat çekiliyor.

Kerim bebek ile dayanışma için Suriyeli aktivistler sol gözlerini kapattıkları fotoğraflar paylaşmaya başladı.

Suriyeli aktivistler Kerim bebek için harekete geçti

Suriyeli aktivistler Kerim bebek için harekete geçti

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