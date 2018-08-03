Suriyeli anne, düşük yaptığı bebeğini ağaç altına gömdü

Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iddiaya göre, 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriyeli Fidel B., bebeğin cenazesini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü.

POLİS BEBEĞİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARDI

Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Polis tarafından ifadesi alınan Fidel B., "Eşim işlediği bir suçan dolayı bir kaç ay önce sınır dışı edildi. Burada tek başımla kaldım, bebeğimi hastanede düşürdüm, yetkililerde bana defnetmem için verdi. Ne yapacağımı bilemedim, bende yol kenarına gömdüm. Yaptığımın suç olduğunun bilmiyordum" dedi. Fidel B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.