Habertürk'te yayınlanan Habertürk Gündem programına katılan Suriyeli kadın yaşadığı olayları gözleri dola dola paylaştı.

Suriyelilere karşı provakasyonlar artarken, 50 yaşında bir anne olan Khulud Saka, çocuklarını nasıl Türkiye'ye getirdiğini ve neden göç ettiğini anlattı.

Suriyeli anne neden Türkiye'ye geldiğini anlattı VİDEO

"EVİMİZİ BASTILAR"

Saka'nın anlattıklarından öne çıkan kısımlar ise şunlar; "Aralık ayında Türkiye'nin topraklarını öpe öpe girdim, tekrar Suriye'ye döndüm. Mahallenin çocuklarını topluyorlardı. 50 asker geldi, 60 çocuğu dizdiler. Suratlarını kapatıp götürdüler. Evimizi bastılar, çocuklarımızı istiyorlardı."