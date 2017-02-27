Suriyeli avukat Türkiye'de kebapçı oldu

Suriye'nin Haseki kentinde avukatlık yapan Yusuf, savaş nedeniyle mesleğini ve ülkesini geride bırakarak 3 yıl önce ailesiyle İstanbul'a yerleşti.

MARDİN'DE KEBAPÇILIK YAPIYOR

Bir lokantada bulaşık yıkayarak geçimini sağlamaya çalışan Yusuf, bir süre sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldi.

Burada kiraladığı evde eşi ve 2 çocuğu ile yaşamını sürdüren Yusuf, Urfa Caddesi'nde seyyar arabada kebap satıyor.

Yusuf'un en büyük arzusu ise savaşın bitmesi ve ülkesine dönerek çok sevdiği mesleğini sürdürmek.

TÜRKİYE'DE ÇOK HUZURLU

Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük sıkıntılar sonucu geldikleri Türkiye'de huzurlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Türkiye'de kendilerine iyi davranıldığını, her türlü kolaylığın sağlandığını ifade eden Yusuf, çocuklarını Türkçe öğrenmeleri için okula gönderdiğini aktardı.

Yusuf, Türkiye'de rahat yaşasalar da, ülkesine ve mesleğine duyduğu özlemi dile getirdi.

"Vatanımı ve mesleğimi yapmayı özledim. İnşallah Suriye'de savaş biter, memleketimize geri döneriz. Herkesin kendi vatanı güzeldir. Evimiz, işimiz oradaydı." diyen Yusuf, tüm Suriyelilerin savaş bitmesi halinde ülkesine dönmek isteyeceğini aktardı.

Yusuf, "İmkan verilirse mesleğimi burada da yapmak isterim. Hükümet bize bu imkanı sağlarsa burada da çalışabiliriz. Bu hizmeti Türkiye'de de yapmak isterim." diye konuştu.