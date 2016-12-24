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Suriyeli baba: Türk askeri olmasaydı oğlum ölmüştü

El-Bab'daki evlerinde otururken DEAŞ'ın mermisiyle yaralanan 9 yaşındaki Ali Recep, Türk askerlerinin yardımı sayesinde kurtuldu.

AA | 24.12.2016 - 00:04
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Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle El-Bab ilçesinde 6 yıl boyuca sürekli yer değiştiren Recep ailesi, son olarak geldikleri Cennip köyünde bir eve sığındı.

Mobilyacılık yaparak geçimini sağlayan, maddi imkansızlıklar dolayısıyla ülkelerini terk edemeyen aile, kaldıkları köyde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ arasında çıkan çatışmalarda zor anlar yaşadı. Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ateşlediği mermiler, 9 yaşındaki Ali Recep'e isabet etti.

Yoğun kan kaybeden oğulları için Türk askerinden yardım isteyen aile, çatışmaların ortasında kendilerine şefkat elini uzatan askerler sayesinde rahat bir nefes aldı. Türk askerlerinin çabasıyla sınıra getirilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından yeniden yaşama tutundu.

Baba Yasir Recep, "Çok şükür çocuğum şimdi Kilis Devlet Hastanesinde ve tedavisi çok iyi bir şekilde yapılıyor. O gün Türk askeri bize yardımcı olmasaydı, Allah göstermesin çocuğum ölecekti. Allah Türkiye'den razı olsun ve bu Türk askerini her türlü beladan korusun. Burada bizden hiçbir karşılık beklenmeden ilgileniyorlar, bizleri kardeşleri olarak görüyorlar."

Suriyeli baba: Türk askeri olmasaydı oğlum ölmüştü

"GENEL DURUMU İYİ"

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Tuşat da Suriyeli Recep'in hastaneye getirildiğinde aşırı kan kaybı yaşaması nedeniyle durumunun kötü olduğunu söyledi.

Karnına kurşun isabet eden Recep'in bağırsaklarının bir kısmının alındığını, diğer organlarında çok fazla yaralanma olmadığını kaydeden Tuşat, şöyle konuştu:

"En kısa zamanda değerlendirmesini yapıp hemen ameliyata aldık. Şu anda genel durumu iyi. İnşallah iyi gideceğini umut ediyoruz."

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