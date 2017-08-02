Suriyeli babanın 'akülü araba' sevinci

Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleriyle çatışmada keskin nişancı tarafından vurularak yaralanan ve bir bacağı kesilen Kemal Elmasri, ailesiyle 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı.

Konya'da eşi ve 2 yaşındaki kızıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Elmasri'nin yüzü, medyada yer alan haberler sonrası hayırseverlerin hediye ettiği akülü arabayla güldü.

"KIZIMI PARKA GÖTÜREBİLECEĞİM"

Elmasri yaptığı açıklamada, zamanının bir kısmını dışarıda geçirmek için sabırsızlandığını söyledi. En büyük hayalinin 2 yaşındaki kızını parka götürmek olduğunu belirten Elmasri, şöyle konuştu:

"Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Elhamdülillah kızımı kucağıma aldım ve onu parka götürebileceğim. Arabayı kullanması çok kolay. Kumandadan hareket ettiğini görünce kızım da binmek ve kullanmak istiyor. Akülü araba alınmadan önce sanki hapiste gibiydim. Ancak akülü arabadan sonra adeta özgür oldum. İnşallah yakın zamanda ayağıma da protezin takılacağını öğrendim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."