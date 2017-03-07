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Suriyeli Bana'dan İngiltere Başbakanı May'e mektup

Suriyeli Bana, İngiltere Başbakanı May'e mektup göndererek, Suriyeli çocukları unutmamasını ve bölgeye yardımda bulunmasını istedi.

07.03.2017 - 02:31
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sd

Mektubunu Twitter hesabı aracılığıyla yayımlayan 7 yaşındaki Bana, mektubu annesinin yardımıyla yazdığını belirterek, Suriye halkına yardımcı olunması bakımından yardım arayışında olduğunu kaydetti.

"KİMSENİN UMRUNDA DEĞİLLER"

Bana mektubunda, "(Suriye halkına) Gıda, doktor, su ve süt gönderebilir misin? Açlıktan dolayı zayıf düşen ve ölen çocukları gördünüz mü? Ben gördüm. Eğer gıda sağlarsak, yaşıyorlar. Ancak kimsenin umurunda değiller. Çok üzülüyorum. Gıda ve ilaç göndereceğin konusunda bana söz ver. Onları unutma." ifadesini kullandı.

Bana, daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'a, yardım çağrısını içeren bir mektup göndermişti.

Suriyeli Bana daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmişti:

Suriyeli Bana'dan İngiltere Başbakanı May'e mektup

Suriyeli Bana'dan İngiltere Başbakanı May'e mektup

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