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Suriyeli Bana Trump'a mektup yazdı

7 yaşındaki Bana Alabed, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazarak, Suriyeli çocuklar için yardım istedi.

25.01.2017 - 09:28
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Halep'ten attığı İngilizce tweetlerle dünyanın ilgisini üzerine çeken yedi yaşındaki Bana Alabed, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı.

Suriyeli Bana Trump'a mektup yazdı

''ONLAR DA SİZİN ÇOCUKLARINIZ''

Bana mektubunda, "Suriye'deki çocuklar için bir şeyler yapmalısınız, çünkü onlar da sizin çocuklarınız sayılır ve sizin gibi onlar da barışı hak ediyor" yazdı.

BANA TÜRKİYE'DE

Bana'nın @alabedbana adlı Twitter hesabından İngilizce mesajlar atmasına yardımcı olan annesi Fatima Alabed, Trump'a yazılan mektubu BBC ile paylaştı.

Suriyeli Bana Trump'a mektup yazdı

7 yaşındaki Bana Alabed, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuğu oldu.

İşte Bana'nın Trump'a yazdığı mektubun tam metni:

"Benim adım Bana Alabed. Halep'te yaşayan, yedi yaşında Suriyeli bir kız çocuğuyum. Hayatım boyunca Suriye'de yaşadım ve geçen yıl Aralık ayında kuşatma altındaki Doğu Halep'i terk etmek zorunda kaldım. Suriye'deki savaştan zarar gören Suriyeli çocuklardan biri de benim. Ancak artık Türkiye'deki yeni evimde huzura kavuştum. Halep'te okula gidiyordum ancak okulum bombardımanda yıkıldı. Arkadaşlarımın bazıları öldü. Onlar için çok üzülüyorum. Keşke yanımda olsalardı, birlikte oyun oynardık. Halep'te oyun oynayamıyordum. Çünkü burası ölümün şehri olmuştu. Ama şimdi Türkiye'de dışarı çıkabiliyor ve eğlenebiliyorum. Henüz başlamadım ama okula da gidebilirim. İşte bu nedenle barış herkes için çok büyük önem taşıyor.

''SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPMALISINIZ''

Ancak Suriye'deki milyonlarca çocuk benim sahip olduklarımdan mahrum ve Suriye'nin farklı yerlerinde acı çekmeyi sürdürüyor. Onlar, yetişkinler yüzünden acı çekiyor. Amerika'nın başkanı olacağınızı biliyorum. Suriye'deki çocukları ve insanları kurtarabilir misiniz? Suriye'deki çocuklar için bir şeyler yapmalısınız, çünkü onlar da sizin çocuklarınız sayılır ve sizin gibi onlar da barışı hak ediyor. Suriye'deki çocuklar için bir şeyler yapacağınıza söz verirseniz, beni yeni arkadaşınız bilin. Suriye'deki çocuklar için yapacaklarınızı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

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