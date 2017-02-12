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Suriyeli bebek ve anneyi fareler kemirdi

Savaştan kaçıp İzmir’e gelen ve büyük bölümü zor koşullarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar, bir de fare tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

12.02.2017 - 20:25
  1. Haberler
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Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeli’lerden binlercesi de İzmir’e geldi. Suriyeli sığınmacılar, kentin en eski ve kullanılmaz durumdaki evlerinin bulunduğu Kadifekale ile Basmane semtlerine yerleşti.

UYURKEN KEMİRDİLER

Buralarda güç koşullarda yaşamak durumunda kalan sığınmacılar, bir de fare saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Suriyeli bebek ve anneyi fareler kemirdi Basmane Semti’ndeki Faik Paşa Mahallesi’nde eski bir evde barınan Elmas Kundar ile 6 aylık bebeği Eyüp Ahmet gece uyurken fare saldırısına uğradı.

Suriyeli bebek ve anneyi fareler kemirdi

BELEDİYE DURUMA EL ATTI

Fareler anne Kundar’ın bir kolunu, bebeği Eyüp Ahmet’in de kulağını kemirip yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine Konak Belediyesi, farelerin bulunduğu evi ilaçladı. Anne ile bebeğininin de aşıları yapıldı.

Suriyeli bebek ve anneyi fareler kemirdi

SEMT SAKİNLERİ İLAÇLAMA İSTEDİ

Bölgede oturan vatandaşlar, sığınmacıların çevrede terk edilmiş eski yapılarda yaşadıklarını, bu nedenle de her türlü tehlikeye açık olduklarını belirterek şunları söyledi: "Bu sağlıksız evlerde sadece fare yılan değil, tahta kurusu, bit, pire gibi haşere de bulunuyor. Mutlaka evlerde ve bu insanların yaşadığı sokaklarda ilaçlama yapılmalı. Çünkü bir çok evde yıkanabilecekleri bir banyo ve gıdalarını farelerden böceklerden koruyabilecekleri buzdolabı yok. Böyle giderse salgın hastalıklar kaçınılmaz olacak."

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