Suriyeli bebekler yetersiz beslenmekten ölüyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından ablukada tutuluyor. Doğu Guta, Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşmayla gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgelerinden biri ilan edilmiş olsa da Esed rejimin hava saldırıları devam ediyor.

1 AYLIK MİNİK SEHER HAYATINI KAYBETTİ

Doğu Guta'da, doğumundan hemen sonra tedavi altına alınan bebeklerden 1 aylık Seher Difda, yetersiz beslenme nedeniyle dün gece hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü sağlık merkezinde son saatleri kameraya yansıyan Seher bebeğin, oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkati çekti.





