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Suriyeli boyacı çocuk okullu olacak

Spor salonuna sevgiyle bakan ve 'ömür boyu üyelik' verilen Suriyeli çocuk Muhammed Halit'e yeni bir imkan sağlandı.

AA | 11.01.2018 - 16:06..
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Adıyaman'da bir spor merkezine imrenerek bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca merkezin sahibinin dikkatini çeken ve ücretsiz spor yapma imkanı sağlanan Suriye uyruklu boyacı çocuk okula kaydedildi, ailesinden iki kişiye de istihdam imkanı sağlandı.

SPOR MERKEZİNİ ZİYARET ETTİLER

Ülkesindeki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adıyaman'da ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Muhammed Halit ile ilgili haberlerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile Türkiye İş Kurumu Müdürü Emin Yücekaya, spor merkezini ziyaret etti.

Suriyeli boyacı çocuk okullu olacak

"OKULA KAZANDIRACAĞIZ"

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Kızılkaya, Muhammed'in yanı sıra iki kardeşi ve iki yeğeninin yarından itibaren okula başlayacağını söyledi. Muhammed ve ailesinin diğer ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını aktaran Kızılkaya, "Muhammed en kısa zamanda okuma yazmayı öğrenip Türkçe konuşabilecek. Bütün Suriyeli kardeşlerimizi okula kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Fikret Keleş ise spor merkezi aracılığıyla Suriyeli Halit ile iletişim kurduklarını dile getirerek "Devletin sıcak yüzünü göstermek istiyoruz. Küçük dokunuşlarla çok büyük işler halledebiliriz. Spor hayatına yön verilmesi, eğitim hayatı ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi adına elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Suriyeli boyacı çocuk okullu olacak

"MUHAMMED'İ ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ"

Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Emin Yücekaya, "2018 bizim açımızdan çocuk işçiliğiyle ilgili mücadele yılı. Biz Muhammed'i çalıştırmayacağız. Kendisi tek örnek değil ama bizim ulaştığımız örnek. Muhammed'in iki ablası var. Onların istihdamı için çaba harcayacağız. Bugün işverenlerle görüştük. Her iki ablasına da iş başı eğitim programı kapsamında bir işletmemize veriyoruz. Program tamamlandıktan sonra Bakanlıktan çalışma izni alıp çalışmaya başlayacaklar." dedi.

Suriyeli Muhammed Halit de kendisine yardımcı olan kurum müdürleri ve Türk halkına teşekkür etti. Suriyeli Halit'in geçen hafta Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren spor merkezi önünde terlikleriyle spor aletlerine imrenerek baktığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada beğeni almıştı.

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