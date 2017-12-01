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Suriyeli çocuklar her şeye rağmen gülümsüyor

Adana'da yaşayan Suriyeli çocukların yaşam savaşı, görenleri duygulandırıyor.

DHA | 01.12.2017 - 11:33..
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Suriye'deki iç savaştan aileleriyle kaçıp Türkiye'ye sığınan çocuklar, Adana'da çadır ve barakalarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Suriyeli çocuklar her şeye rağmen gülümsüyor

BABALAR TARLADA ÇALIŞIYOR, ÇOCUKLAR OKULA GİDiYOR

Hasen Omar ve Ahmed Abdullah, 2 yıl önce eşleri ve 13 çocuğuyla birlikte Suriye'nin Halep kentinden kaçarak Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde çadır ve baraka kuran Omar ve Abdullah, günlüğü 50 liradan tarlalarda çalışmaya başlarken, yaşı tutan çocukları ise okullara yerleştirildi.

Suriyeli çocuklar her şeye rağmen gülümsüyor


HER ŞEYE RAĞMEN GÜLÜMSÜYORLAR

Kentteki yağmur yağışının ardından, ailelerin kaldığı çadır ve barakaların çevresi çamur deryasına döndü. Çamurun içinde yürüyen çocukların görüntüsü yürek burktu. 3 yaşındaki Murad ile ikizi Melek Hasen objektiflere gülümserken, anneleri ise güç koşullarda yaşamaya çalıştıklarını, barınmadan sağlığa birçok sorunlarının bulunduğunu söyledi.

Suriyeli çocuklar her şeye rağmen gülümsüyor

Suriyeli çocuklar her şeye rağmen gülümsüyor

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