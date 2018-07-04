Suriyeli çocuklar için anasınıfı açıldı

Gap İdaresi ve Unicef işbirliğinde yürütülen bir eğitim projesi kapsamında okul öncesi çağındaki 54 Suriyeli çocuk eğitime başladı.

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan ve materyal ihtiyacı proje ortaklarınca karşılanan üç ayrı sınıfta eğitim gören çocukların bilişsel gelişiminin yanı sıra dil gelişimine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

54 SURİYELİ ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR

Proje hakkında bilgi veren Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş,"Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak Gap İdaresi ve Unicef ortaklığında yürütülen bir okul öncesi eğitim projesi için yaz boyunca devam edecek üç sınıf açtık. 4-6 yaş arasındaki 54 Suriyeli çocuk burada eğitim görüyor. Sınıflardaki materyaller Gap İdaresi ve Unicef tarafından karşılandı. Amacımız bu çocukların gelişimine katkı sunmak. Bunun yanında güzel Türkçe öğrenmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz. Kurum olarak onlara tüm desteği sağlıyoruz." dedi.

KURSLARA KATILMAYA DAVET

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde, okul öncesi eğitim projesinin yanında devam eden birçok kursun olduğuna dikkati çeken Necati Taş, "Kur’an-ı Kerim, yüzme ve diğer sportif faaliyetler alanında da kurslarımız sürüyor. Yazı verimli geçirmek, değerlendirmek isteyen tüm gençlerimizi bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.



