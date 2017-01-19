Suriyeli çocukların en az yüzde 40’ı okula gidemiyor

UNICEF ( Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu )’in verilerine göre 1.2 milyon çocuk mültecinin bulunduğu Türkiye’de geçen haziran ayından bu yana okula kayıt yaptıranların oranında yüzde 50’lik artış yaşanmasına karşın yaklaşık 380 bin çocuk mülteci eğitim fırsatı bulamıyor.

"SURİYELİ ÇOCUKLAR KAYIP NESİL OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Konuyla ilgili açıklama yapan UNICEF yöneticisi Justin Forsyth, “Suriye’deki krizin başlangıcından bu yana ilk kez Türkiye’de okula giden Suriyeli çocukların sayısı okula gitmeyenleri geçti” diye konuştu.

Açıklamada hükümetin Suriyeli çocukların okula gitmesi için birçok adım attığını ancak bu alana daha fazla kaynak ayrılmaması halinde Suriyeli çocukların ‘kayıp nesil’ olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Forsyth, “Suriyeli çocuklar bir gün ülkelerini yeniden kurmak için ihtiyaç duyacakları donanımdan yoksun kalıyorlar” dedi.

IŞİD KONTROLÜNDE YAŞAYAN 700 BİN ÇOCUK VAR

UNICEF ayrıca Türkiye’nin de dahil olduğu Suriye ve çevresindeki ülkelerde toplam 2.7 milyon Suriyeli çocuğun okula gitmediğini ve bunun ülkede altı yıldır süren iç savaşın bir sonucu olduğunu belirtti.

Açıklamada yaklaşık 300 bin çocuğun Suriye’deki çatışma bölgelerinde sıkışıp kaldığını, 2 milyonunun ise temel insani yardımdan mahrum kaldığı ifade edilirken, bu rakama IŞİD kontrolündeki alanlarda bulunan 700 bin çocuğun dahil olduğu bilgisine de yer verildi.