Suriyeli çocukların tüfekle şakası ölümle bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Kocahasanlı Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. İddiaya göre, kuş avlamak için evden havalı tüfek alıp sahilde dolaşan Suriyeli 14 yaşındaki Ahmet Taha ve aynı yaştaki arkadaşı L.M., şakalaşmaşa başladı.

TÜFEĞİ ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI

L.M., arkadaşının kendisini ayağından yaralaması üzerine, tüfeği elinden almaya çalıştı. Bu sırada tetiğine basılan tüfekten çıkan saçma, Ahmet Taha'nın sol göğsüne isabet etti. Çevredekilerin yardımıyla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Taha, yolda hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Suriyeli çocuğun, tüfekten çıkan saçmanın kalbine isabet etmesi sonucu öldüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan L.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.