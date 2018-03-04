taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Suriyeli Emine'nin imdadına AFAD yetişti

Sosyal medya aracılığıyla tedavisi için Türkiye'den yardım isteyen 18 yaşındaki Suriyeli genç kızın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

AA | 04.03.2018 - 03:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Yardım Derneği Basın Koordinatörü Neslihan Önder'in, "Emine 18 yaşında ve egzama hastası. Suriye Azez Mukaveme Kampı’nda kalıyor. Suriye’de normal doktor bile bulmak zorken cilt doktoru hiç bulunmuyor. Tedavi için Türkiye’ye girmesine de izin verilmiyor. Gencecik bir kız hayatından vazgeçmiş durumda yalvarıyor. 'Beni tedavi ettirin' " mesajı üzerine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun talimatıyla bir ekip oluşturuldu.

Şifa-i Alem Derneği iş birliğinde genç kıza ulaşan ekipler, şikayetini öğrendikleri hasta için bir doktor ve ilaç buldu. Kilis Valiliği'nden alınan izinle sınırı geçerek Azez'e ulaşan ve aralarında doktor, tercüman ve AFAD görevlilerinin de bulunduğu 5 kişilik ekip, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının güvenliği sağladığı bölgede araçlarla ilerleyerek, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından Mukaveme Kampı'na ulaştı.

Burada Emine Mustafa Hammadi'nin kaldığı çadıra geçen ekipler, hastanın muayenesini yaptıktan sonra egzama tanısı koydu. İlaç tedavisine başlanan Hammadi'nin belirli aralıklarla kontrollerinin yapılacağı ve bir süre sonra sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Suriyeli Emine'nin imdadına AFAD yetişti

SAVAŞ MAĞDURU AİLE

İç savaş mağduru Hammadi, AFAD ekiplerini ile doktoru gördüğünde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade etti. Yaklaşık iki yıl önce Rakka'daki evlerini terk ederek, Türkiye'nin desteğiyle kurulan kampa yerleştiklerini anlatan Hammadi, "Türkiye bizim kardeşimiz, bunu derinden hissediyorum onları burada gördüğümde çok sevindim, tedavimi yapıp ilaçlarımı verdiler. İnşallah en kısa zamanda iyileşirim. Biz Esed'in zulmü nedeniyle Rakka'dan göç ettik ve buraya yerleştik. Türkiye bize elini uzattı ve yardım ediyor. Türkiye Allah razı olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Müslümanlara elini uzattı ve her türlü desteği veriyor." diye konuştu.

Suriyeli Emine'nin imdadına AFAD yetişti

RAKKA'DA SAVAŞTAN KAÇTILAR

Baba Ahmed Mustafa Hammadi de Esed'in zulmü nedeniyle Rakka'dan kaçmak zorunda kaldıklarını ve Azez bölgesine yerleştiklerini anlattı.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile bölge halkına büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Hammadi, "Kızımın tedavisini yapan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızım en kısa zamanda sağlığına kavuşur inşallah." dedi.

Suriyeli Emine'nin imdadına AFAD yetişti



AFAD ekibinden Alparslan Güler ise Sivas ekibi olarak yaklaşık 4 aydır bölgede aktif rol aldıklarını ve kamplarda kalan savaş mağdurlarına yönelik her türlü desteği vermeye çalıştıklarını aktardı.

Dr. Ramazan Çetin de AFAD yetkililerinin destekleriyle kampa geldiklerine ve hastaya gerekli tedaviyi uyguladıklarına işaret ederek, "Hastamız egzama, muhtemelen deterjanlara bağlı olarak gelişmiş ve uzun süre soğuğa maruz kalma sonucunda oluşmuş bir kontak dermatit diye düşünüyoruz. Hastamıza gereken ilaçları verdik, iyileşmezse yine takibindeyiz. İlerleyen günlerde burada hastanemiz açılıyor. Burada her türlü uzman doktor ve tedavi imkanı olacak. Buna rağmen yine iyileşmezse hastamızı Türkiye'ye götürüp gerekli tedavisi yapılacak." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trabzon’da toprak kayması
Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü kenarından geçen Yıldızlı-Derecik karayolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
İstanbul'un üzerinden -55 derecelik bulut geçecek
Sabah saatleriyle öğlen saatleri arasında İstanbul üzerinde bulut kütlesi çarpışacak sıcak hava, kuvvetli sağanak ve doluya neden olacak.
Antalya'da 300 mirasçı, milyarlık arazilerin peşinde
Zeynel Ağa ve 'Arap Süleyman'ın mirasçıları, dedelerinden kaldığı öne sürülen arazilerini geri alabilmek için 61 yılı aşkın süredir uğraşıyor.
İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a gece saatlerinden itibaren sağanak yağış uyarısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

17
Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco

50
Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim

Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim

11
Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

17
Dünyada çıkarılan altının değeri 8 trilyon dolar

Dünyada çıkarılan altının değeri 8 trilyon dolar

3
Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

19
Trabzon’da toprak kayması

Trabzon’da toprak kayması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM