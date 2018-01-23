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Polisten engelli sığınmacıya destek

Şanlıurfa'da bir polis memuru, sokakta terlikle dolaştığını gördüğü Suriyeli engelliye ayakkabı aldı ve yemek ikram etti.

AA | 23.01.2018 - 09:51..
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Şanlıurfa’da daha önceden düzenleneceği belirtilen bir basın açıklaması için meydanda önlem alan polislerden biri, terlikle dolaşan zihinsel engelli genci görünce ayakkabı alıp yemek yedirdi.

AYAKKABIYI KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ

Çevik kuvvet polislerinden biri, meydanda dolaşan terlikli engelliyi görünce dayanamayarak ayakkabıcıya götürdü.Terlikleri engelli gencin ayağından çıkaran polis memuru, beğendiği bir çift ayakkabıyı alarak ayağına giydirdi. Suriyeli olduğu ve konuşamadığı öğrenilen engelli gencin mutluluğu yüzüne yansıdı.

Polisten engelli sığınmacıya destek

Allah rızası için ayakkabı aldığını ve gazetecilerden görüntü almamalarını rica eden polis memuru, daha sonra yanına aldığı engelliyi bir lokantaya götürerek yemek yedirdi.

Suriyeli engelli gence polisten şefkat eli VİDEO

"ONLAR OLMASA KİMSE BUNA BAKMAZ"

Polisin engelli gence önce ayakkabı aldığını, sonra da lokantaya getirip yemek yedirdiğini dile getiren Habip Küçük, desteğinden dolayı polis memuruna teşekkür ederek, “Bu gördüğünüz arkadaşı polis götürdü ve kendisine ayakkabı aldı. Sonra da getirip kendisine yemek yedirdi. Daha sonra ise parasını verip gitti. Polisten Allah razı olsun. Onlar olmasa kimse buna bakmaz.” ifadelerini kullandı.

Polisten engelli sığınmacıya destek

Ayakkabılarını giyip yemeğini yiyen engelli genç, daha sonra evinin yolunu tuttu.

Polisten engelli sığınmacıya destek

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