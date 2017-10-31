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Suriyeli esrar kaçakçıları yakalandı

Aksaray'da, 4 kişinin içinde bulunduğu midibüste 220 kilogram esrar ele geçirildi.

31.10.2017 - 09:26
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Aksaray-Ankara karayolunun 12. kilometresindeki uygulama noktasında, Suriye uyruklu A.M.'nin kullandığı eşya yüklü midibüsü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan midibüs, Ortaköy yolu kavşağında ekiplerce durduruldu.

220 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Araçta narkotik köpek "Dino" ile yapılan aramada eşyaların altına gizlenmiş çuvallar içerisinde 220 kilogram esrar ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Uyuşturucunun Ankara'ya götürüldüğü öğrenilirken, sürücü A.M. ile midibüste bulunan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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