Suriyeli göçmen nehire düşen annesini arıyor

14 yıldır annesiyle birlikte yaşayan Ferhat Omar, 6 yaşındayken babasını kaybetmişti. 2 aydır Türkiye'de yaşayan Hnof Omar ve oğlu Ferhat, Almanya'ya kaçmak istedi.

KİŞİ BAŞI 7 BİN EURO VERDİLER

Suriye’de 2011 yılında iç savaşın başlamasıyla, önce abla Rugeş Omar (23), 2 çocuğunu da yanına alarak kaçak yollarla geçtiği Meriç Nehri’nden Almanya’ya eşinin yanına gitti. 4 yıl sonra da abi Basir Omar (22), İngiltere’ye ulaştı. Kamışlı’da kalan Ferhat ve annesi ise geçen ağustos ayında Irak üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı. Ardından da Van’dan otobüsle İstanbul’a geldi.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre 2 ay Türkiye’de kalan anne-oğul, kişi başı 7 bin Euro’dan Almanya’ya gidiş için organizatörle anlaştı. Ferhat ve annesi, 21 Ekim Cumartesi gecesi Aksaray’da 14 mülteciyle beraber bir araca bindirildi.

YUNANİSTAN'A 3 METRE KALA BOT PATLADI

Meriç Nehri’ne ulaştıklarında saat gece yarısıydı. Kıyıdaki bot şişirildi, ilk etapta 8 mülteci nehrin karşı tarafına geçti. Daha sonra da anne Hnof ve oğlu Ferhat Omar’ın da aralarında bulunduğu 8 kişilik ikinci grup bota bindirildi.

Karanlık ve sisli bir gecede, 100 metrelik nehri dakikalar içinde aşacaklardı. Ancak kıyıya 3 metre kala, kurumuş bir ağaç kökü bota çarptı. 8 mülteci, Yunanistan’a ayak basmaya saniyeler kala patlayan bottan suya düştü. Ferhat, annesini son kez o an gördü. Omar’ın hayatı, kıyıdaki diğer mültecilerin uzattığı bir dal parçasıyla kurtuldu.

Suda çırpınan 6 mülteci Yunanistan tarafına çıkmayı başarırken, organizatör ve Ferhat’ın annesi Hnof suda gözden kayboldu. Hava aydınlandığında Ferhat’ın da aralarında bulunduğu 5 mülteci kıyıda buldukları başka bir botu şişirerek nehrin Türkiye tarafına geçti.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Ferhat, jandarmaya durumu bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Ferhat’ın annesi ve organizatör için arama çalışması başlattı. Ancak her ikisi de bulunamadı.

"EN AZINDAN MEZARI BAŞINDA DUA EDERİM"

Annesini kaybetmesiyle beraber Avrupa hayallerinin son bulduğunu belirten Ferhat, “Arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı ama tek isteğim annemin bulunması. Daha da Avrupa’ya gitmek istemiyorum. Hayatını kaybettiyse bile annemin bulunmasını ve en azından mezarının başında dua etmek istiyorum” dedi.