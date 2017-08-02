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Suriyeli göçmenlerin kaldığı evler alev alev yandı

Konya'da Suriyelilerin kullandığı iki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

02.08.2017 - 10:01
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Konya'da Suriyelileri'n çeşitli tarihlerde kaldığı iki müstakil ev henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 02.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Gürcü Hatun Sokak'ta bilinmeyen nedenle başladı. Bitişik iki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evleri sardı. Çevredekilerin fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti.

Suriyeli göçmenlerin kaldığı evler alev alev yandı

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın, diğer evlere sıçramadan yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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