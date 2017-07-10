taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.871
USD
3,6071
EURO
4,1108
ALTIN
140,11
PETR
46,2200

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Türkiye’de ilk defa 'Silver Nano Particles' teknolojisiyle üretimin yapılacak bir gübre üretim tesisi kuruluyor.

10.07.2017 - 14:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

Suriyeli iş adamları, Şanlıurfa’da 230 dönümlük alanda 40 milyon dolara organik gübre üretim tesisi kurmak için çalışmalarına başladı.

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

150 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Katar destekli Suriyeli iş adamları tarafından büyük bir bölümü tamamlanan tesisin 4 ay faaliyete girmesiyle 150 kişiye iş imkanı sağlanacak. Bölgede bulunan besi çiftliklerinde toplanan büyükbaş hayvan atığı, bu tesiste işlenip elde edilen gübrenin doğal ve organik olarak Türkiye ve Avrupa piyasasına sunulacak.

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Türkiye’de ilk defa 'Silver Nano Particles' teknolojisiyle üretimin yapılacağı gübre tesisinde elde edilen organik gübrenin bitki ve hayvanlara kesinlikle zarar vermediğini belirten firmanın Genel Müdür Yardımcısı Suriyeli Gassan Hitto, "Türkiye besicilikte önemli bir ülkedir. Bizler de güvenilir olan bu ülkede ilk etapta 40 milyon dolarlık bir yatırım yapma kararını aldık. Bunun için Şanlıurfa’yı seçtik. Burada hayvansal organik gübre ve paketleme fabrikasını kurduk. Gerekli izin ve ruhsatlarımız alındı. Türkiye’de mevcut olmayan bir teknolojiyle burada üretim yapacağız. Bu fabrikaya ilave olarak yem fabrikasında kuracağız. Türkiye’nin 5.9 milyon ton organik gübreye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacının büyük bölümünü Hindistan ve dış pazardan 2 milyon ton gübre ithal ediliyor. Bize kapılarını açan bu güçlü Türk devletinde bizler de Suriyeli işadamları olarak böyle bir yatırımı burada yapmaya karar aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada doğal ve organik olarak elde edilecek gübrenin yüzde 60’ın Türkiye’deki iç piyasaya sunacağız. Diğer yüzde 40’lık bölümünü ise Avrupa’ya ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi.

 

 



Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

İlginizi Çekebilir
Denizli'de taksiyle uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı
Denizli'de durdurulan takside yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 30 gram eroin, 54 gram metamfetamin ve yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi.
Muğla'da FETÖ operasyonu
Marmaris ilçesindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, biri emekli polis 4 kişi gözaltına alındı.
Gri listedeki terörist teslim oldu
Aranan teröristler listesinde gri listede olan bir terörist daha eksildi.
15 Temmuz'da rehin alınan işletmeci o geceyi anlattı
Çengelköy'deki bir çay bahçesinin işletmecisi, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından rehin alındığı anları anlatırken gözleri doldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

93
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

293
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

169
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

177
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

41
İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM