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Suriyeli kadınlar evleneceğiz diye dolandırdı

Gaziantep'te 64 yaşındaki Mehmet Ceylan, evlenme vaadiyle tanıştırıldığı 2 Suriyeli kadın tarafından dolandırıldı.

İHA | 19.02.2018 - 14:36..
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Suriyeli kadınlar evleneceğiz diye dolandırdı

Oğuzeli ilçesinde yaşayan Mehmet Ceylan, bazı tanıdıklarının aracılığı ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli N.N sahte isimli bir bayan ile tanıştırıldı.

SURİYELİ KADINA 5 BİN LİRA ÖDEDİ

Ceylan, yakınlarının talep ettiği 5 bin lirayı ödedikten sonra dini nikah kıyarak Suriyeli kadını evine getirdiği ve kadının yaklaşık bir ay sonra kendisinden ayrılmak istediğini söyleyerek gittiğini kaydetti.

BAŞKA BİR KADIN İÇİN DE 6 BİN 500 LİRA ÖDEDİ

Evlenmek isteyen Mehmet Ceylan, başka bir tanıdığı aracılığıyla N.C sahte isimli başka bir Suriyeli kadın ile tanıştı. Bu kadın için ise 6 bin 500 TL yakınlarına para verdi.

"BUNLAR DOLANDIRICILIK YAPIYORLARMIŞ"

İkinci Suriyeli kadının da 20 gün sonra kendisini terk ettiğini söyleyen Ceylan, "İkinci Suriyeli kadın için yakınlarının talep ettiği 6 bin 500 lirayı ödedim. Daha sonra köye geldik imam da bize nikah kıydı. O da 20 gün yanımda kaldı. Daha sonra ise 'ben gitmek istiyorum' dedi ve gitti. Sonradan öğrendim ki bunlar dolandırıcılık yapıyorlarmış. Yakınları da kadına fuhuş yaptırıyorlarmış. Şimdi ise görmek istiyorsan gel otelde gör diyorlar" diye konuştu.

"YA PARAMI VERECEKLER YA DA CEZALARINI ÇEKECEKLER"

Ceylan her iki kadın ve yakınları hakkında Oğuzeli Jandarma Komutanlığı'na giderek, şikayetçi olduğunu belirterek, "Kadınlardan ve yakınlarından şikayetçi oldum. Onları mahkemeye verdim. Ya paramı verecekler ya da cezalarını çekecekler" diye konuştu.

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