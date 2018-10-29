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Suriyeli kadınlar Filistinli kadınları soydu

Taksim'de Filistinli kadınları takibe alan Suriyeli kadınlar, bir Filistinli kadının çantasından altın çaldı.

İHA | 29.10.2018 - 12:14..
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Olay, Taksim metrosu merdivenlerinde akşam saatlerinde yaşandı. Metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıkan Filistinli 6 kadını takibe alan 3 Suriyeli kadın, ağzı açık olan çantadan bir kutuyu çaldı.

Kalabalığın içinde yaşanan hırsızlık olayı bazı vatandaşlar tarafından fark edilince Suriyeli kadınlardan 2'si kaçtı.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN KAÇAMADI

Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen ve hamile olduğu için kaçamayan Suriyeli Fatma Süleyman ise, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suriyeli kadınlar Filistinli kadınları soydu

Polis, hırsızlığın yaşandığı yerde tercüman vasıtasıyla mağdur olan Filistinli Jamileh Abıtrabbul ve hırsızlığa karıştığı iddia edilen Fatma Süleyman'ın ifadelerini aldı.

ALTINLARI ÇALDILAR

Görgü tanıklarından Ekrem Cihan da gördüklerini polise anlattı. Suriyeli kadınların Filistinli kadının çantasından halk arasında Trabzon seti olarak bilinen altın setinden bir bilezik çaldığı anlaşıldı. Filistinli kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatma Süleyman, Güven Timleri tarafından karakola götürüldü.

Suriyeli kadınlar Filistinli kadınları soydu

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