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Suriyeli kardeşler Muğla'da boğuldıu

Muğla'da denize giren Suriyeli iki kardeş boğuldu.

12.07.2017 - 12:05
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Suriyeli kardeşler Muğla'da boğuldıu

Suriyeli Ali El Ali, 9 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuğunu yanına alarak Seydikemer ilçesi, Kumluova Mahallesi'ndeki plaja gitti. Denize giren Ali ile Mail El Ali adlı iki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu.

KURTARILAMADILAR

Babanın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, iki çocuğu sahile çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine ile Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri Antalya ile Muğla adli tıp kurumlarının morglarına gönderildi.

Oğlunun cenazesini almak için Antalya'ya gelen baba Ali El Ali, çocuklarının Suriye'de toprağa verileceğini kaydetti.



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