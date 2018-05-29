Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Ceyhan ilçesine bağlı Değirmendere mevkisinde buğday tarlasında saman toplayan Suriyeli iki kardeşten Abdulaziz İden, sıcak havada serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir süre kanalda yüzen genç, akıntıya kapılınca İman İden de kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki kardeşi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. DSİ çalışanları da bölgelerinde Abdulaziz İden ve İmad İden'i bulmak için çalışma başlattı.

















