taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.775
USD
4,5935
EURO
5,3206
ALTIN
191,28
PETR
76,0500

Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Adana Ceyhan'da serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli iki kardeş akıntıya kapıldı.

DHA | 29.05.2018 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ceyhan ilçesine bağlı Değirmendere mevkisinde buğday tarlasında saman toplayan Suriyeli iki kardeşten Abdulaziz İden, sıcak havada serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir süre kanalda yüzen genç, akıntıya kapılınca İman İden de kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Ceyhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki kardeşi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. DSİ çalışanları da bölgelerinde Abdulaziz İden ve İmad İden'i bulmak için çalışma başlattı.

Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Suriyeli kardeşler sulama kanalında kayboldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

768
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

380
3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

223
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

331
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

279
Ruhat Mengi İYİ Parti'nin göründüğü gibi olmadığını söyledi

Ruhat Mengi İYİ Parti'nin göründüğü gibi olmadığını söyledi

191
Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94