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Suriyeli kardeşlerin motosiklet kavgası kanlı bitti

Türkiye'ye gelip Kayseri'ye yerleşen Suriyeli Halit ve Ahmet Hamza kardeşler, kaldıkları evde motosiklet yüzünden kavga etti.

28.06.2017 - 15:12
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Merkez Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Ortak Sokaktaki bir evde birlikte kalan Suriyeli 26 yaşındaki Halit ve 29 yaşındaki ağabeyi Ahmet Hamza, ortak kullandıkları motosiklet yüzünden tartışmaya başladılar.

KOLU KESİLDİ

İki kardeş, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine yumrukla saldırıp kavga ettiler. Bu sırada, oda kapısının camı da kırıldı ve Halit Hamza'nın sol kolu kesildi.

Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yeriden gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Suriyeli genci ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil Servis travma bölümünde tedavisi yapılan Halit Hamza, taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suriyeli kardeşlerin motosiklet kavgası kanlı bitti

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