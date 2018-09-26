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Suriyeli küçük Halime okul sıralarında

İstanbul'da, atık kağıt toplama arabası üzerinde boyama kitabını karıştırırken görüntülenen 11 yaşındaki Suriyeli Halime, Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ile okula başladı.

DHA | 26.09.2018 - 15:39..
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Arnavutköy'de babası ile çöpten atık toplarken kağıt toplama aracının üzerinde eline aldığı boyama kitabını karaladığı sırada çekilen video ile tanınan Halime için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Suriyeli küçük Halime okul sıralarında

TÜM İHTİYAÇLARINI BELEDİYE KARŞILAYACAK

Aileye ulaşan yetkililer küçük Halime'yi Şeyh Şamil İlkokulu birinci sınıfa yazdırdı. Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime'nin tüm okul ihtiyaçlarını Arnavutköy Belediyesi üstlendi. Yeni kitaplara kavuşan 11 yaşındaki Halime, “Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Kağıt toplayan çocuğun kitap aşkı VİDEO

Suriyeli küçük Halime okul sıralarında

“OKULA GİDEMEDİĞİ İÇİN ÜZÜLÜYORDUM"

Kızının okula başlamış olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten baba Abdülrezzak Cuma da, “Çocuklarımın okula gitmesini daha önce de istemiştim. Onlar okula gidemediği için üzülüyordum. Ama bugün kaydı yapıldı, çok mutluyum. En azından yarın kendi hayatını kurtarır sonra bizi de kurtarır. Önceleri çocuklarım okula gitmek istemedi. Sonra ben onları 'Siz okula gitmezseniz beni hapse atarlar' dedim. Şimdi Halime okullu oldu, sırada 10 yaşındaki diğer kardeşi var. Çocuğum okula kaydolduğu için çok mutluyum. İnşallah diğerini de okula kaydettireceğim." şeklinde konuştu.

Suriyeli küçük Halime okul sıralarında

Suriyeli küçük Halime okul sıralarında

Suriyeli küçük Halime okul sıralarında

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