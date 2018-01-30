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Suriyeli Maret'in hayali protez bir el

İdlib'de rejim uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında sağ elini kaybeden 13 yaşındaki Yusuf Ziyadi, protez bir ele sahip olmanın hayalini kuruyor.

AA | 30.01.2018 - 07:57..
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Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'in Maret Numan ilçesinde rejim uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında evlerinin isabet alması sonucu sağ eli kopan 13 yaşındaki Yusuf Ziyadi, protez bir ele sahip olmak için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

PROTEZ EL İÇİN TÜRKİYE'DE

Yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen saldırıda Ziyadi'nin sağ eli koparken, baba Halid ise sol gözünü kaybetti. Dokuz kişilik ailenin bir kısmı Suriye'de kalırken, babası Yusuf'a protez el takılması umuduyla Türkiye'ye getirdi.

Baba Halid Ziyadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'te her gün saldırılar altında uyandıklarını, Suriye'de acının hiç dinmediğini söyledi.

Suriyeli Maret'in hayali protez bir el

ARALIKSIZ BOMBARDIMANLAR

Savaşa rağmen ülkelerinde kaldıklarını, bir yere gitmediklerini ifade eden Ziyadi, ''Ailemin ekmeğini çıkarmak için ülkemde günübirlik işlerde çalışıyordum. Aralıksız hemen her gün saldırı ve bombardımanla yaşamak zorunda kaldık. Yaklaşık 2,5 ay önce Maret Numan'da rejim uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında evimiz isabet aldı, ben sol gözümü kaybettim, oğlum Yusuf'un da sağ eli bilekten koptu.'' dedi.

Suriyeli Maret'in hayali protez bir el

"PROTEZ EL YAPTIRACAK GÜCÜM YOK"

Yusuf'u Suriye'de tedavi ettirme imkanı olmadığı için Türkiye'ye geldiğini anlatan baba Ziyadi, şunları söyledi: ''Yusuf daha küçük ve büyüdüğü zaman bundan etkilenmesin istiyorum. Protez el yaptıracak gücüm yok. Türkiye'ye bu yüzden geldim. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Bize kucak açan Türk halkının yaptıklarını ömür boyunca unutmayacağız. İdlib'te bulunduğumuz zaman zarfında yardım kuruluşlarının da desteğini gördük. Allah sizlerden razı olsun. Evladım Yusuf'un yüzünün gülmesini temenni ediyorum."

"EVİMİZ İSABET ALDI"

Yusuf Ziyadi de saldırı gününü hiçbir zaman unutamadığını vurgulayarak, ''Evimiz isabet aldı. Her yer harabeye döndü. Ben kendime geldiğimde sağ elimin olmadığını fark ettim ve çok üzüldüm, günlerce kendime gelemedim.'' dedi.

Sağ eli olmadığı için yaşıtlarının arasına girmekten çekindiğini anlatan Ziyadi, "Sağ elim bilekten koptu. Başka sıkıntım çok şükür yok, inşallah Türkiye'de protez ele kavuşurum. Protez elimin olmasıyla ben de rahatça arkadaşlarımla oynayabileceğim ve okuluma rahatça devam edeceğim.'' şeklinde konuştu.

Suriyeli Maret'in hayali protez bir el

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