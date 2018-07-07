Suriyeli Maya protez ayaklarına kavuştu

Savaştan kaçarak İdlib'teki çadır kampına sığınan 8 yaşındaki Maya'nın görüntüleri sosyal medyada duyarlı kullanıcıların gündemine oturmuştu.

TÜRK KIZILAYI DEVREYE GİRDİ

Fotoğrafların yayınlanmasından sonra, Türk Kızılayı'nın devreye girmesi ve Protez Uzmanı Mehmet Zeki Çulcu'nun tedaviyi üstlenmesinin ardından Maya İstanbul'a getirildi.

"ALLAH ONA YARDIM ETTİ"

Protez Uzmanı Mehmet Zeki Çulcu, "Bu çocuk yürüyebilmek için her şeyi yaptı ve Allah ona yardım etti. Normalde kimse Maya'nın bu derme çatma bacaklarıyla yürüyebileceğine inanmazdı." açıklamasında bulundu.

Doktorlar Maya'nın yeni protez bacaklarıyla üç ay içinde tam olarak yürüyebileceğini umduklarını ve babasının kararlılığının, çalışmalarına destek olduğunu söylediler.

Maya'nın trajik hikayesi doğumuyla birlikte başlamıştı. Bacakları olmadan doğan Maya, eski boru ve teneke kutulardan yapılmış olan derme çatma bacaklarla Kuzey Suriye'de bir kampta ailesi ile birlikte yaşam sürüyordu.

Kızı ile aynı konjenital bozukluktan muzdarip olan babası Muhammed Merhi, Halep şehrinde karısı ve altı çocuğu ile savaştan kaçmış ve İdlib'e sığınmıştı.