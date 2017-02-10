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Suriyeli mazlumlar için 'harekete geç' kampanyası

Yetimhareketi'nin başlattığı 'Suriye için harekete geç' kampanyası 6 yıldır iç savaşın içindeki mazlum insanlara umut olmayı hedefliyor.

10.02.2017 - 21:26
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Yetim Hareketi İnsani Yardım Derneği, 1. Dünya Savaşından sonraki en büyük insan kıyımının yaşandığı Suriye'de, savaşın en mağduru olan sivillerin, yaralarına bir nebze de olsa merhem olacak bir kampanya başlattı.

"TEMA 50 KG UN - 60 TL"

Kampayada Suriyeli mazlumlara, malum savaş dönemlerinin en zaruri ihtiyacı ekmek için un yardımı yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda bağış-severlerden 50 kg un bedeli olan 60 lira yardım talep ediliyor.

Banka Hesap Numaraları: https://www.yetimhareketi.com/hesap-no

Online Bağış Linki: https://www.yetimhareketi.com/bagis

'Suriye için harekete geç' kampanyasının afişi;

Suriyeli mazlumlar için 'harekete geç' kampanyası

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