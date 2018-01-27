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Suriyeli muhalifler Soçi'ye katılmama kararı aldı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne de katılmayacaklarını duyurdu.

AA | 27.01.2018 - 14:58..
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PYD

Avusturya’nın başkenti Viyana’da iki gün süren Suriye konulu özel toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen MYK Başkanı Hariri, görüşmelerle ilişkili açıklamalarda bulundu.

"SOÇİ'YE GİTMEME KARARI ALDIK"

Hariri, Esad rejiminin siyasi geçiş için kararlılığını test eden uluslararası sürecin dün itibarıyla bittiğini, kendi adlarına muhalefet heyeti olarak BM, Rusya, Türkiye ve diğer ülkelerle Viyana'da olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin muhtemel sonuçlarını iki günlük toplantıda detaylarıyla ele aldıklarını belirten Hariri, "MYK olarak Soçi'ye gitmeme kararı aldık." dedi.

"Halkımızdan son aylarda katılmamamız gerektiği yönünde yoğun yorumlar aldık." ifadesini kullanan Hariri, siyasi geçiş müzakerelerine Cenevre'de devam edeceklerini vurguladı.

"PYD SURİYELİLER İÇİN SORUNDUR"

Hariri, bir gazetecinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sorusu üzerine "PYD, Türkiye'den önce Suriyeliler için sorundur. Milisleri var. Sivillere karşı ihlalleri var." dedi.

MYK başkanı Suriye'yi bölme hedefindeki tüm örgütlere karşı olduklarının altını çizdi.

Viyana'da Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında 25-26 Ocak’ta düzenlenen iki günlük özel toplantıda, ana gündemi 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıkları ve Kongre'de oluşturulması beklenen anayasa komisyonu konusu oluşturdu.

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