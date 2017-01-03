taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.755
USD
3,5411
EURO
3,7143
ALTIN
131,88
PETR
57,1400

Suriyeli muhaliflerden Astana hazırlıklarına boykot

Suriyeli muhaliflerin yaptığı ortak açıklamada boykot kararının gerekçesi; rejim güçleri ve müttefiklerinin saldırılarının sürmesi..

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Dünya

4

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de sağlanan ateşkes 29 Aralık gecesi yürürlüğe girmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, muhalifler yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusu ve İran destekli müttefiklerinin askeri operasyonlarına devam etmeleri halinde ateşkes anlaşmasının da ortadan kalkacağını söyledi.

31 ARALIK'TA KABUL EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde hazırlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu tasarıyı 31 Aralık'ta oy birliği ile kabul etmişti.

Ateşkese destek veren tasarıda Suriye'ye acil insani yardım ulaştırılması, bunun yanında Suriye'de hükümet ile muhalifler arasındaki siyasi çözüm sürecine destek verilmesi çağrısında bulunuluyordu.

GÖRÜŞMELER ASTANA'DA BAŞLAYACAK

Barış görüşmelerinin ateşkesi takiben bir ay içinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlaması hedefleniyor. Ülkenin çok büyük bir kesiminde çatışmaların durduğu bildirilse de ateşkes ihlali haberleri gelmeye devam ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

169
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

95
Suriye anlaşmasının detayları

Suriye anlaşmasının detayları

30
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

26
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

120
Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

77
Annesinin doğum tarihi 10 milyonluk ikramiyeyi kaçırttı

Annesinin doğum tarihi 10 milyonluk ikramiyeyi kaçırttı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM