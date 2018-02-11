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Suriyeli mültecilerin Mehmetçik'e desteği tam

Türk savaş uçaklarının PKK/YPG’yi vurması Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.

İHA | 11.02.2018 - 11:19..
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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/YPG’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler, Türk savaş uçaklarıyla havadan, sınırda konuşlu bulunan tanklar, fırtına obüsler ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) karadan vuruluyor. TSK ve ÖSO askerleri Hava Kuvvetleri ile topçu birliklerinin desteğiyle Afrin kırsalında ilerleyişini sürdürüyor.Suriyeli mültecilerin Mehmetçik'e desteği tam

Suriyeli mültecilerin Mehmetçik'e desteği tam ViDEO

HAREKATA SURİYELİ MÜLTECİLER BÜYÜK DESTEK VERİYOR

Türk savaş uçaklarının Kilis’in karşısında bulunan Afrin’in Derbalut bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tam isabetle vurması Suriyeli mülteciler tarafından alkışlarla karşılandı. Büyük sevinç yaşayan Suriyeli mülteciler kameralar tarafından da görüntülendi.

PKK/YPG terör örgütü tarafından evlerinden ve yurtlarından olan Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte temizlenen köylerine dönerek normal yaşamlarına dönmek istiyor.

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