Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Emniyet yetkililerinin huzuru bozan kişilere yönelik sıfır tolerans ilkesi işlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da Suriyeli mültecilerin de karıştığı yaralama ve cinayet olayı sonrasında emniyet alarma geçti.

639 MÜLTECİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Yaşanan olay sonrasında bölgede yaşanabilecek olayın önüne geçebilmek adına operasyon gerçekleştiren emniyet yetkilileri, kavgaya karışanları ve huzursuzluk çıkartan mültecileri gözaltına aldı. Geniş kapsamlı gerçekleştirilen operasyon sonrasında 639 Suriyeli sınır dışı edildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2018 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çocuk şubeleri ve diğer polis merkezlerince haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest kalan toplam 639 Suriye uyruklu şahıs haklarında sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek, sınır dışı işlemleri yapılmıştır” denildi.

SURİYELİLER 2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ

Şanlıurfa'da, Mahmut ile Mesut Dağ kardeşlerin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden, olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8'i, mahkemece tutuklanmıştı.

Provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği belirlenen 45 kişinin ise emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.