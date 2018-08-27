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Suriyeli öğrenciler için 6 okul birden

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de bulunan Suriyeli öğrenciler için 6 okul birden yaptıracak.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 11:29..
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Suriyeli öğrenciler için "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" adı verilen proje, Avrupa Birliği (AB) mali fonundan gelecek yardım ile finanse edilecek. 6 okul için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılan ihale 18 Eylül 2018'de Ankara'da yapılacak.

24 DERSLİKLİ OKULLAR

Her biri 24 derslikli okullar İstanbul Pendik Esenyalı Mahallesi, Sultanbeyli Adil Mahallesi, Kayseri Melikgazi Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Konya Karatay Fevziçakmak Mahallesi ve Selçuk Hocacihan Mahallesi'nde yapılacak.

Suriyeli öğrenciler için 6 okul birden

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